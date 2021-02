LIVE – Discesa femminile Val di Fassa 27 febbraio 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 27 febbraio 2021) La DIRETTA scritta della seconda Discesa libera femminile di Val di Fassa, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Le velociste tornano in pista nel secondo giorno tra le nevi trentine, all’indomani del successo di Lara Gut-Behrami nella prima gara del weekend. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRE LA GARA La gara è in programma sabato 27 febbraio alle ore 11. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 febbraio 2021) Lascritta della secondaliberadi Val di, valevole per la Coppa del Mondo 2019/2020 di sci alpino. Le velociste tornano in pista nel secondo giorno tra le nevi trentine, all’indomani del successo di Lara Gut-Behrami nella prima gara del weekend. TUTTE LE INFORMAZIONI PER SEGUIRE LA GARA La gara è in programma sabato 27alle ore 11. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

RSIsport : ???????? Oggi alla RSI ?????? 10h00 Sci: CdM da Bansko gigante maschile (1a manche) - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut per il bis, Suter e Johnson puntano la Coppa di specia… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa 2 Val di Fassa in DIRETTA: Lara Gut per il bis Suter e Johnson puntano la Coppa di speciali… - dadasportski : RT @neveitalia: LIVE dalla Val di Fassa: la prima storica della 'VolatA', alle 11.45 via alla discesa femminile #26Febbraio - DanieleBerghino : @MagGiulio @Fillu84 @Scalelleide @riktroiani No I dati sono stabili da un mese. Solo che hanno inasprito I parametr… -