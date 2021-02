Justice League 2: Zack Snyder parla dei suoi progetti per il sequel, alimentando le speranze dei fan (Di domenica 28 febbraio 2021) Zack Snyder ha parlato dei progetti legati a Justice League 2, svelando i dettagli sul villain e sull'ambientazione del possibile sequel. Il progetto di realizzare Justice League 2 sembrava totalmente abbandonato dopo il flop ai box office della versione diretta da Joss Whedon, tuttavia l'arrivo del montaggio che riporta sugli schermi la visione di Zack Snyder ha ridato forza alle ipotesi di un sequel, idea commentata dal regista durante l'IGN Fan Fest. Il filmmaker ha infatti spiegato quali erano i suoi progetti per il capitolo successivo della storia e ammesso che sarebbe interessante ricevere la proposta di girare un altro lungometraggio ambientato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 febbraio 2021)hato deilegati a2, svelando i dettagli sul villain e sull'ambientazione del possibile. Il progetto di realizzare2 sembrava totalmente abbandonato dopo il flop ai box office della versione diretta da Joss Whedon, tuttavia l'arrivo del montaggio che riporta sugli schermi la visione diha ridato forza alle ipotesi di un, idea commentata dal regista durante l'IGN Fan Fest. Il filmmaker ha infatti spiegato quali erano iper il capitolo successivo della storia e ammesso che sarebbe interessante ricevere la proposta di girare un altro lungometraggio ambientato ...

zazoomblog : Zack Snyders Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale - #Snyders #Justice… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Justice League 2: Zack Snyder parla dei suoi progetti per il sequel, alimentando le speranze dei fan… - zazoomblog : Zack Snyders Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale - #Snyders #Justice… - clikservernet : Zack Snyder’s Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale - Noovyis : (Zack Snyder's Justice League: la versione in bianco e nero arriverà su HBO Max e nelle sale) Playhitmusic - -