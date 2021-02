Il Verona spaventa la Juve | Barak replica a Ronaldo Palo di Faraoni e traversa di Lazovic | 1 - 1

MomentiCalcio : Il #Verona spaventa la #Juventus: al #Bentegodi finisce 1-1 -

LE FORMAZIONI UFFICIALI(3 - 4 - 2 - 1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Demiral, De ...E.), eppure l'inflaizone è inchiodata sul parterre! NOn dimao la colpa al virus chela gente, esso avrà fatto la sua parte, ma non è solo. La colpa principale sta nella struttura che si è ...Nel terzo anticipo della 24a giornata di Serie A, la Juventus non va oltre l’1-1 contro il Verona e, se l’Inter batterà il Genoa, rischia di andare a -10 dalla vetta. Ottima partenza dei bianconeri, p ...Nel Verona però un palo spaventa la Juve. Due gialli per la Juventus con De Ligt e Ramsey, senza capire perché. Primo tempo che si chiude sul pari con i bianconeri pericolosi all’inizio ma poi ...