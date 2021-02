Hellas Verona | un giocatore positivo al Covid Il comunicato del club

(Di sabato 27 febbraio 2021) Brutta notizia in casa, nel giorno in cui al Bentegodi arriva la Juventus (alle 20.45). Ilscaligero, infatti, hala positività di un componente del gruppo squadra. Questa la nota sul dito ufficiale del: “FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultatoal-19. L’intero ‘gruppo squadra’ seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario”. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Questo il comunicato del club veneto: 'FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto 'gruppo squadra' è risultato positivo al Covid - 19. L'...Roma, 27 febbraio 2021 " Oggi la Serie A torna con tre anticipi: in diretta alle 15 Spezia - Parma , seguirà alle ore 18 Bologna - Lazio e in serata- Juventus live , 20.45. Sul turno della 24esima giornata però si staglia l'ombra del Coronavirus: ieri è stata rinviata Sassuolo - Torino per il focolaio registrato tra i calciatori ...L’Hellas Verona combatte con il Covid-19. Dopo l’Inter ed il Torino, costretto ad annullare la gara contro il Sassuolo di Serie A, adesso tremano gli Scaligeri. Un componente del “gruppo squadra”, ...Un caso di covid nel Verona a poche ore dalla sfida con la Juventus, in programma stasera per la 24esima giornata della Serie A. "Verona - Hellas Verona FC, in seguito ai test diagnostici effettuati, ...