Frodi e trasferimento di valori per conto dei boss dei Casalesi | 47enne in carcere

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato ildi San Cipriano d’Aversa (Caserta) Massimo Dell’Aversano, condannato in via definitiva a due anni diper più episodi continuati di frode informatica efraudolento di, il tutto commesso in concorso con altri e aggravato dal metodo mafioso. Ilè fratello di un altro esponente di spicco del clan, Cristoforo Dell’Aversano, attualmente detenuto per gravi reati di matrice mafiosa. I fatti risalgono agli anni 2005-2007, allorquando gli obiettivi dei capi dei, jn particolare di Antonio Iovine e Michele Zagaria allora latitanti, erano di reinvestire i proventi frutto delle attività illecite; una strategia interrotta poco dopo, nel 2008, da Giuseppe Setola, capo ...

... per emissione di fatture per operazioni inesistenti e perfraudolento di valori. L'...all'ingrosso di prodotti petroliferi in Italia e all'estero e ritenute funzionali alle... per emissione di fatture per operazioni inesistenti e perfraudolento di valori. Il ...all'ingrosso di prodotti petroliferi in Italia e all'estero e ritenute funzionali alle. Le ...Guardia di Finanza Ancona, scoperta maxi frode fiscale, previdenziale e contributiva nella cantieristica navale. False fatture per 131ml.