Ferruccio Lamborghini | chi è il fratello bellissimo di Elettra

(Di sabato 27 febbraio 2021)è nato a Bologna nel 1991 ed è il primogenito della famiglia di fondatori della nota casa automobilistica. Porta il nome del nonno e come lui ha la passione per i motori e per la velocità. Va in moto fin da piccolissimo, è campione europeo di mini-like e nel 2007 ha esordito nel campionato italiano 125 GP, ottenendo diversi premi e soddisfazioni. La svolta è arrivata nel 2012, ovvero l’anno in cui si è aggiudicato il primo posto nel Campionato Italiano Velocità. In contemporanea, si è anche dedicato all’attività imprenditoriale, facendo da “braccio destro” al padre Tonino. Oggi, dopo essere entrato a far parte dell’azienda di famiglia come membro del team Marketing ed essere passato all’incarico di vice-presidente nel 2016, ne è diventato amministratore delegato.è molto ...