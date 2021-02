Draghi, i media esagerano: 2 citazioni al minuto. Dopo di lui i più visibili sono Salvini e Meloni (Di sabato 27 febbraio 2021) I nostri media citano Mario Draghi due volte al minuto. Non serviva un sondaggio per capirlo ma la certificazione è comunque un segnale importante per comprendere il livello di conformismo dell’apparato comunicativo. Mario Draghi citato quasi 70mila volte E più l’uomo è riservato, più si tenta in goni modo di dare notizie sulle sue abitudini. L’ultima: fa colazione col cappuccino e un cornetto integrale. A farci sapere il numero di citazioni destinate al premier è stata l’indagine condotta da mediamonitor.it. Su oltre 1500 fonti di mass media tra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog. Stando ai risultati del monitoraggio, da quando Mario Draghi ha ricevuto l’incarico dal presidente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) I nostricitano Mariodue volte al. Non serviva un sondaggio per capirlo ma la certificazione è comunque un segnale importante per comprendere il livello di conformismo dell’apparato comunicativo. Mariocitato quasi 70mila volte E più l’uomo è riservato, più si tenta in goni modo di dare notizie sulle sue abitudini. L’ultima: fa colazione col cappuccino e un cornetto integrale. A farci sapere il numero didestinate al premier è stata l’indagine condotta damonitor.it. Su oltre 1500 fonti di masstra carta stampata (quotidiani nazionali, locali e periodici), siti di quotidiani, principali radio, tv e blog. Stando ai risultati del monitoraggio, da quando Marioha ricevuto l’incarico dal presidente ...

Palazzo_Chigi : Il Presidente Mario Draghi durante la prima sessione di lavoro della videoconferenza dei membri del Consiglio europ… - CarloCalenda : Abbiamo per mesi invocato un Governo di unità presieduto da Draghi. Ma il peana retorico dei media prima che sia st… - ilfoglio_it : Il giornalista Ferdinando Giugliano scelto da Draghi come advisor nei rapporti con i media stranieri… - M5SGiorgio : RT @gianmarcodonato: #Draghi sta utilizzando le stesse politiche di contenimento del virus adottate @GiuseppeConteIT , eppure il can can de… - agoacciaio : RT @gianmarcodonato: #Draghi sta utilizzando le stesse politiche di contenimento del virus adottate @GiuseppeConteIT , eppure il can can de… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi media Ogni due minuti sui mass media italiani si cita Mario Draghi. In classifica Salvini e Meloni La Stampa Il nuovo Dpcm in vigore fino a Pasqua: chi apre e chi chiude Confermato che al ristorante e al bar in zona gialla si potrà andare solo di giorno fino alle 18 e fino alle 22 è consentito l'asporto. Il nuovo Dpcm Draghi: chi apre e chi chiude dal 6 marzo. Chi apr ...

Il Cts: c’è impatto contagi nelle scuola, ma misure per zona. Dalle Marche alla Campania superiori in Dad al 100% Crescono i territori che hanno riportato gli studenti da remoto a causa del virus. Da lunedì si aggiungono Basilicata e Molise. Bonaccini (Emilia Romagna): se aumentano i contagi, pronti a disposizion ...

Confermato che al ristorante e al bar in zona gialla si potrà andare solo di giorno fino alle 18 e fino alle 22 è consentito l'asporto. Il nuovo Dpcm Draghi: chi apre e chi chiude dal 6 marzo. Chi apr ...Crescono i territori che hanno riportato gli studenti da remoto a causa del virus. Da lunedì si aggiungono Basilicata e Molise. Bonaccini (Emilia Romagna): se aumentano i contagi, pronti a disposizion ...