Controlli del centro storico dei Carabinieri di Salerno (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo dispositivo di controllo è stato messo in campo per il controllo del centro storico di Salerno. nella giornata di ieri. Oltre 20 militari dell’Arma, fra cui Carabinieri specializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nonché del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno proceduto al controllo serrato del centro storico del capoluogo, diretti prioritariamente al rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione Covid, di salute, sicurezza e regolarità d’impiego sui luoghi di lavoro. In tale ottica sono stati conseguiti importanti risultati operativi:denunciati 2 parcheggiatori abusivi operanti nel centro; denunciati 2 pregiudicati poiché controllati alla guida di veicoli sottoposti a sequestro;controllati complessivamente ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn nuovo dispositivo di controllo è stato messo in campo per il controllo deldi. nella giornata di ieri. Oltre 20 militari dell’Arma, fra cuispecializzati del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità nonché del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno proceduto al controllo serrato deldel capoluogo, diretti prioritariamente al rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione Covid, di salute, sicurezza e regolarità d’impiego sui luoghi di lavoro. In tale ottica sono stati conseguiti importanti risultati operativi:denunciati 2 parcheggiatori abusivi operanti nel; denunciati 2 pregiudicati poiché controllati alla guida di veicoli sottoposti a sequestro;controllati complessivamente ...

