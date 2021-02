Conte: «Mi avevano sconsigliato l’Inter. Quando si parla di me c’è sempre un però» (Di sabato 27 febbraio 2021) Antonio Conte si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera Antonio Conte, allenatore dell’Inter, in una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontato a cuore aperto: dai suoi obiettivi con i nerazzurri al futuro come allenatore. SCONFITTA – «Mi fa stare male, so che la vivrò solo. Non perché il mio staff o i miei amici mi lascino solo, ma vivo una sorta di solitudine interna. Sento addosso la responsabilità. Per questo non voglio viverla. Durante la partita l’idea della sconfitta mi spinge a tirare fuori le unghie per azzannare tutti» EQUILIBRIO NELLA PAZZA INTER – «Se vuoi stare davanti agli altri devi avere costanza di rendimento: la stabilità è al di là dell’avversario» GAP CON LA JUVE – «Il competitor, la Juve, aveva creato un solco. l’Inter da un anno e mezzo è una squadra che ambisce a ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021) Antoniosi è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera Antonio, allenatore del, in una lunga intervista al Corriere della Sera si è raccontato a cuore aperto: dai suoi obiettivi con i nerazzurri al futuro come allenatore. SCONFITTA – «Mi fa stare male, so che la vivrò solo. Non perché il mio staff o i miei amici mi lascino solo, ma vivo una sorta di solitudine interna. Sento addosso la responsabilità. Per questo non voglio viverla. Durante la partita l’idea della sconfitta mi spinge a tirare fuori le unghie per azzannare tutti» EQUILIBRIO NELLA PAZZA INTER – «Se vuoi stare davanti agli altri devi avere costanza di rendimento: la stabilità è al di là dell’avversario» GAP CON LA JUVE – «Il competitor, la Juve, aveva creato un solco.da un anno e mezzo è una squadra che ambisce a ...

