Bologna | Mihajlovic ' quando giochi bene e vinci è il massimo'

SkySport : Mihajlovic dopo Bologna-Lazio: 'Grande prestazione, vinto con merito' - sergioverolebo1 : RT @Gazzetta_it: #Bologna, #Mihajlovic: 'Giocando così la salvezza arriverà presto' #BolognaLazio - GazzettinoL : Serie A, Bologna-Lazio 2-0: Mihajlovic sale all’undicesimo posto - Mediagol : #Video #Bologna-#Lazio, Mihajlovic sorprende Inzaghi: Immobile sbaglia un rigore, gol decisivi di Mbaye e Sansone… - AndreaPelagatti : #Bologna #lazio 2-0, #Sansone valorizza il capolavoro tattico di #mihajlovic... -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

"Giocare bene e vincere è il massimo. E farlo con una big come la Lazio ci regala grande fiducia per l'ultimo scorcio del campionato". Sinisasi gode la crescita del suo, che batte per la prima volta in stagione una grande e mette assieme 5 punti in più rispetto al girone d'andata, dopo avere affrontato le stesse ...IL TABELLINO(4 - 2 - 3 - 1): Skorupski 7; De Silvestri 6.5, Danilo 6, Soumaoro 6.5, Mbaye ... Allenatore:6.5. LAZIO (3 - 5 - 2): Reina 5.5; Patric 5 (20'st A. Pereira 5.5), Hoedt 5.Mihajlovic, nel post Bologna-Lazio, ha parlato della grande vittoria dei suoi ragazzi e non ha risparmiato una simpatica battuta su Ibra ...(PRIMAPRESS) - Mihajlovic batte Simone Inzaghi in una partita che si accende dopo un quarto d'ora: Nico Dominguez concede un rigore alla Lazio con un fallo avventato su Correa, ma dal dischetto ...