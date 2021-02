Atalanta, i convocati per la Sampdoria: out Lammers e Zapata (Di sabato 27 febbraio 2021) convocati Atalanta: le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini in vista del match contro la Sampdoria per la 24a giornata di Serie A L’Atalanta affronterà la Sampdoria nel corso della 24a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 12:30 allo stadio Ferraris. I convocati di mister Gasperini. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 febbraio 2021): le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini in vista del match contro laper la 24a giornata di Serie A L’affronterà lanel corso della 24a giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 12:30 allo stadio Ferraris. Idi mister Gasperini. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini. Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Romero, Ruggeri, Ghislandi.Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Kovalenko, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Ilicic. Leggi su Calcionews24.com

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid! ?? Our squad list for tomorrow! #AtalantaReal #UCL… - sportface2016 : #SampdoriaAtalanta, i convocati di Gasperini: c'è Ilicic - sportli26181512 : Colantuono sul Milan: 'In questo momento sta prendendo fiato': Intervenuto in diretta a 'Tutti convocati' su Radio… - positanonews : #Copertina Atalanta-Real Madrid, i convocati di Gian Piero Gasperini -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta convocati Atalanta, sollievo Zapata: nessuna lesione C'era apprensione per le condizioni di Duvan Zapata in casa Atalanta dopo che il centravanti aveva chiesto il cambio per guaio fisico alla mezzora del primo ...che possa essere tra i convocati per il ...

Fiorentina, riecco Ribery. Atalanta, niente Zapata. Inter, Darmian per Hakimi Con l'Atalanta che ieri ha chiuso il turno di Champions, mentre Milan, Roma e Napoli saranno in campo oggi ...un lieve trauma distorsivo al polso sinistro e non è certo che possa essere tra i convocati. ...

Sampdoria-Atalanta, i convocati di Gasperini: quattro assenti Calcio Atalanta Atalanta, i convocati per la Sampdoria: out Lammers e Zapata Convocati Atalanta: le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini in vista del match contro la Sampdoria per la 24a giornata di Serie A ...

Sampdoria-Atalanta, le parole di paura di Gian Piero Gasperini Conferenza stampa di vigilia di Sampdoria-Atalanta per Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro conosce le insidie della gara contro Ranieri ...

C'era apprensione per le condizioni di Duvan Zapata in casadopo che il centravanti aveva chiesto il cambio per guaio fisico alla mezzora del primo ...che possa essere tra iper il ...Con l'che ieri ha chiuso il turno di Champions, mentre Milan, Roma e Napoli saranno in campo oggi ...un lieve trauma distorsivo al polso sinistro e non è certo che possa essere tra i. ...Convocati Atalanta: le scelte del tecnico Gian Piero Gasperini in vista del match contro la Sampdoria per la 24a giornata di Serie A ...Conferenza stampa di vigilia di Sampdoria-Atalanta per Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro conosce le insidie della gara contro Ranieri ...