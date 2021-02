Andrea Zenga sul rapporto tra Dayane e Rosalinda | “Non è un sentimento vero”

Leggi su biccy

(Di sabato 27 febbraio 2021)è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo ed ha parlato di. Il figlio di Walterha speso delle belle parole per il suocon l’attrice siciliana. “Era da un po’ di tempo che non ero innamorato e poi è arrivata la conoscenza con Rosy. Ovviamente per parlare di amore è presto ma è una conoscenza che ho voglia di portarmi fuori, perché nella casa prima conosci la persona, sei attratto dai piccoli gesti, oltre ovviamente all’aspetto fisico. Nelle ultime settimane ci siamo avvicinati molto e secondo me ci sono basi per costruire qualcosa di importante. Poi la vita vera è fuori e bisogna vedere cosa accadrà. Ho visto che si è staccata dalla precedente relazione. Ero disposto a fare un passo indietro o uno in avanti e alla fine e mi sono fatto avanti.È stata una cosa ...