Al via il 5 marzo la rassegna «Comabbio racconta l'Armenia» (Di sabato 27 febbraio 2021) «Comabbio racconta l’Armenia» è un progetto voluto da Giusy Tunici per condividere le esperienze dei suoi due viaggi in Armenia. Si tratta di un’iniziativa di respiro internazionale che si terrà da venerdì 5 marzo a domenica 23 maggio nell’incantevole borgo dove il pittore Lucio Fontana amava ritirarsi. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che il livello di maturità di una società si misura anche dalla sua capacità di rapportarsi a ciò che è diverso per origini, cultura e religione. «Comabbio racconta l’Armenia» ci porterà alla scoperta di questo paese ricco programma di incontri online, ai quali si aggiungeranno in maggio alcuni appuntamenti in presenza, compatibilmente con l’evolversi della pandemia. Tra i nomi presenti all’evento troviamo la ... Leggi su panorama (Di sabato 27 febbraio 2021) «l’» è un progetto voluto da Giusy Tunici per condividere le esperienze dei suoi due viaggi in. Si tratta di un’iniziativa di respiro internazionale che si terrà da venerdì 5a domenica 23 maggio nell’incantevole borgo dove il pittore Lucio Fontana amava ritirarsi. Un progetto che nasce dalla consapevolezza che il livello di maturità di una società si misura anche dalla sua capacità di rapportarsi a ciò che è diverso per origini, cultura e religione. «l’» ci porterà alla scoperta di questo paese ricco programma di incontri online, ai quali si aggiungeranno in maggio alcuni appuntamenti in presenza, compatibilmente con l’evolversi della pandemia. Tra i nomi presenti all’evento troviamo la ...

repubblica : ?? Covid, gli esperti del Cts: via libera a riapertura di cinema e teatri dal 27 marzo nelle zone gialle - repubblica : Cts: via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona gialla dal 27 marzo: I tecnici fissano una serie di pale… - LiguriaNotizie : La Lanterna riapre il venerdì dal 5 marzo 2021 - a_dicostanzo : Campania, stop alle scuole fino al 14 marzo. De Luca ai cittadini: 'Restate a casa il più possibile' - fabtrenti : Bozza dpcm, dal 27 marzo aprono cinema e teatri ei musei nel weekend ma su prenotazione. Misure in vigore anche a P… -