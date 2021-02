A Torino il primo parto al mondo di una donna con sindrome di Alstrom (Di sabato 27 febbraio 2021) I medici dell’ospedale Sant’Anna di Torino hanno assistito con successo al parto di una donna affetta dalla sindrome di Alstrom: è il primo caso al mondo. Foto: PixabayAll’ospedale Sant’Anna della Città della Salute di Torino una ragazza di 26 anni affetta dalla sindrome di Alstrom ha dato luce a un maschietto. Come riferito dal personale sanitario si tratta di una notizia inedita, essendo il primo caso al mondo. Quella di Alstrom è una rara malattia genetica multisistemica che può portare oltre a gravi problemi di vista e udito, anche a diabete, disfunzioni cardiache, renali ed epatiche e all’infertilità. In tutta la popolazione mondiale sono stati ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 febbraio 2021) I medici dell’ospedale Sant’Anna dihanno assistito con successo aldi unaaffetta dalladi: è ilcaso al. Foto: PixabayAll’ospedale Sant’Anna della Città della Salute diuna ragazza di 26 anni affetta dalladiha dato luce a un maschietto. Come riferito dal personale sanitario si tratta di una notizia inedita, essendo ilcaso al. Quella diè una rara malattia genetica multisistemica che può portare oltre a gravi problemi di vista e udito, anche a diabete, disfunzioni cardiache, renali ed epatiche e all’infertilità. In tutta la popolazione mondiale sono stati ...

