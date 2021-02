“Verissimo” | svelati gli ospiti del nuovo appuntamento

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ci sono Cecilia e Ignazio e Elettra Lamborghini Sabato 27 febbraio, alle ore 16.00,con le emozioni di “”, condotto da Silvia Toffanin. Ale nuove opinioniste della prossima edizione de “L’Isola dei famosi”: Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La guerra, la fuga sul barcone, la perdita del fratello e il sogno realizzato di giocare a calcio in Italia. Il calciatore Cherif Karamoko, che ha debuttato nel 2019 in serie B nel Padova, racconta per la prima in televisione, a, la sua storia di dolore e riscatto. In studio Andrea Zenga, appena uscito dalla casa di “Grande Fratello Vip” con mamma Roberta Termali e il fratello Nicolò. Aanche un’altra concorrente di questa edizione del reality di Canale 5: Giulia Salemi. Galeotto fu sempre il “Grande Fratello ...

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo svelati

Mediaset Play

Il duo 'dei sogni' sarà composto da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi , lo svela. L'...altri naufraghi. Dopo il popolarissimo youtuber Awed ed Elisa Isoardi , ufficializzata pure la ...... ma al momento sulle sue condizioni non sono statiulteriori dettagli. La Regina non ha ... che ha da poco annunciato di essere al quinto mese di gravidanza, ha rivelato adi aver ...L’Isola dei Famosi 2021, la prima condotta da Ilary Blasi, prende sempre di più forma. Dopo aver ufficializzato l’inviato in Honduras, Massimo Rosolino, ora arrivano finalmente i nomi delle due opinio ...Slash ha anche svelato che l’epico assolo, che arriva dopo sette minuti e nove secondi nella versione finale di November Rain uscita come terzo singolo dall’album Use Your Illusion I il 18 febbraio ...