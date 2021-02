Uomini e donne, Riccardo Guarnieri sull'intimità con Roberta Di Padua: "Un uomo non è una macchina" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno deciso di lasciare il dating-show di Maria De Filippi, Uomini e donne, allo scopo di proseguire in intimità la loro frequentazione. Il cavaliere, intanto, ha rilasciato un'intervista esclusiva post- Uomini e donne, in cui si è aperto sul sentimento che prova per la dama, su cosa manca nel loro rapporto e sull'intimità, per poi non risparmiarsi un paragone tra la nuova compagna e la sua ormai ex fiamma, Ida Platano. Uomini e donne, Riccardo Guarnieri risponde alla stoccata hot di Roberta Di Padua In una delle recenti puntate di Uomini e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 febbraio 2021)Dihanno deciso di lasciare il dating-show di Maria De Filippi,, allo scopo di proseguire inla loro frequentazione. Il cavaliere, intanto, ha rilasciato un'intervista esclusiva post-, in cui si è aperto sul sentimento che prova per la dama, su cosa manca nel loro rapporto e, per poi non risparmiarsi un paragone tra la nuova compagna e la sua ormai ex fiamma, Ida Platano.risponde alla stoccata hot diDiIn una delle recenti puntate die ...

