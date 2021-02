Tennis: Jannik Sinner, è forfait per l’ATP di Rotterdam 2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Jannik Sinner non sarà al via dell’ATP 500 di Rotterdam. E’ arrivato pochi minuti fa, infatti, il forfait dell’altoatesino, che l’anno scorso era arrivato fino ai quarti di finale in quel dell’Ahoy Arena, con lo scalpo del belga David Goffin e la battaglia di tre ore persa con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il numero 34 del ranking ATP, due giorni fa, ha perso al primo turno dell’ATP 250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene. Sul 2-2 del tie-break finale, Sinner aveva mostrato chiari segni di un problema alla parte bassa della schiena, che lo ha costretto, al cambio di campo e sotto 2-4, a chiamare un medical time out, utile solo per ritardare di qualche minuto la sconfitta. Al posto di Sinner entra l’americano Tommy Paul. Ed è solo l’ultimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021)non sarà al via del500 di. E’ arrivato pochi minuti fa, infatti, ildell’altoatesino, che l’anno scorso era arrivato fino ai quarti di finale in quel dell’Ahoy Arena, con lo scalpo del belga David Goffin e la battaglia di tre ore persa con lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Il numero 34 del ranking ATP, due giorni fa, ha perso al primo turno del250 di Montpellier contro lo sloveno Aljaz Bedene. Sul 2-2 del tie-break finale,aveva mostrato chiari segni di un problema alla parte bassa della schiena, che lo ha costretto, al cambio di campo e sotto 2-4, a chiamare un medical time out, utile solo per ritardare di qualche minuto la sconfitta. Al posto dientra l’americano Tommy Paul. Ed è solo l’ultimo ...

