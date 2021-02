Studentessa cacciata da scuola per l’abbigliamento | “Fa sentire a disagio l’insegnante”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Unadi 17 anni è statadaper via del suo abbigliamento: pare facesse. La diciassettenne Karis Wilson sta vivendo una situazione paradossale: è statadallaper via di un abbigliamento che violava i codici dell’istituto che frequentava. L’episodio si è verificato nella città di Kamloops, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Jex_Goodheart : Se siete rimasti scioccati dal video del professore che reagisce urlando alla risposta sbagliata della studentessa.… -

Ultime Notizie dalla rete : Studentessa cacciata

Leggo.it

da scuola a 17 anni per l'outfit. Karis Wilson, della città canadese di Kamloops , British ... Intanto, dalla scuola continuano ad affermare che laha violato il codice di ...... pronto a scuotere la vita di una cittadina dell'Indiana, sostenendo unache vuole ... Emma, dopo essere statadi casa dai genitori, vive con la nonna, mentre Alyssa, afroamericana, ...Una studentessa di 17 anni è stata cacciata da scuola per via del suo abbigliamento: pare facesse sentire a disagio l'insegnante.Cacciata da scuola a 17 anni per l'outfit. Karis Wilson, della città canadese di Kamloops, British Columbia, ha denunciato l'accaduto sui social sottolineando di essere ...