Stromberg | «Atalanta danneggiata Da anni non vedevo un arbitro rovinare così una partita Ma è tutto ancora aperto»

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ciao, amici di Corner. Non so voi, ma io stomale per lacon il Real. Vorrei ripensarci fra due o tre giorni, e capire meglio. Anche se ho già, in fondo, le idee abbastanza chiare su quel …

...pomeriggio in collegamento con Sky Sport di un gustoso duetto con Glenn, "quel signore che viveva in mezzo alle renne". L'allenatore e il capitano di tanti anni nerazzurri, dell'...... cono Denis, esposte da baristi e negozianti. L'Ats locale ha già diramato l'allerta ...e bengala a bordo strada quando transiterà il bus (in realtà sono due) con i giocatori dell'. ...Ottant’anni e un giorno per il tecnico che guidò l’Atalanta a una storica promozione in A seguita da due fortunate stagioni Nedo Sonetti, livornese nato a Piombino, è stato allenatore dell’Atalanta qu ...I due ex nerazzurri intervistati dalla pay-tv: "Assurdo espellere Freuler così, ma vedere la Dea giocare è uno spettacolo. Al ritorno sarà battaglia vera" ...