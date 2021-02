Sport in tv oggi (venerdì 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 26 febbraio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gli eventi Sportivi, ma la ripartenza è arrivata, ed oggi, venerdì 26 febbraio, saranno di scena diversi Sport: il calcio con le Serie A ed i sorteggi di Europa League, il tennis con gli ATP di Singapore, Cordoba e Montpellier ed il WTA di Adelaide, e lo sci alpino e lo ski cross con la Coppa del Mondo, il salto con gli sci e la combinata nordica con i Mondiali. Sport IN TV VENERDI’ 26 febbraio: orari E programma completo 05.30 Tennis, WTA Adelaide – SuperTennisTV, supertennis.tv 07.00 Tennis, ATP Singapore – SuperTennisTV, supertennis.tv 09.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Qualificazioni ski cross femminile – nessuna copertura tv 09.15 Ciclismo, UAE tour: Dubai-Palm ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) La pandemia ha fermato a lungo gliivi, ma la ripartenza è arrivata, ed26, saranno di scena diversi: il calcio con le Serie A ed i sorteggi di Europa League, il tennis con gli ATP di Singapore, Cordoba e Montpellier ed il WTA di Adelaide, e lo sci alpino e lo ski cross con la Coppa del Mondo, il salto con gli sci e la combinata nordica con i Mondiali.IN TV VENERDI’ 2605.30 Tennis, WTA Adelaide – SuperTennisTV, supertennis.tv 07.00 Tennis, ATP Singapore – SuperTennisTV, supertennis.tv 09.15 Sci freestyle, Coppa del Mondo: Qualificazioni ski cross femminile – nessuna copertura tv 09.15 Ciclismo, UAE tour: Dubai-Palm ...

SkySport : Luna Rossa batte Team Uk e vince la Prada Cup: ora la sfida a New Zealand. VIDEO - SkySport : LUNA ROSSA DA SOGNO Torna in finale di #AmericasCup ??? @guidomeda ?? - zazoomblog : Sport Invernali oggi: orari calendario tv streaming. Tutti gli eventi del 26 febbraio - #Sport #Invernali #oggi:… - infoitsport : Sport Invernali oggi: orari, calendario, tv, streaming. Tutti gli eventi del 25 febbraio - Fedeshi_ : @francesco_mic @notrealsebaros Servono un paio di vittorie anche di riffa e di raffa per ridare anche quella fiduci… -