Spazio | seconda missione per Samantha Cristoforetti | il 3 marzo i dettagli dall’ESA

(Teleborsa) – Samantha Cristoforetti tornerà per la seconda volta nello Spazio e i dettagli della missione saranno presentati ufficialmente mercoledì 3 marzo, come ha annunciato l'Agenzia spaziale europea. Nel corso della sua prima missione "Futura", tra il 2014 e il 2015, Samantha Cristoforetti ha trascorso 200 giorni in orbita, svolgendo ricerca scientifica e attività operativa sulla Stazione Spaziale Internazionale in veste di ingegnere di volo nell'ambito della spedizione 42/43. Una volta tornata sulla Terra, Samantha ha lavorato presso il Centro Astronauti Europeo dell'Esa (EAC) a Colonia, in Germania, dove ha guidato il team "Spaceship EAC", formato da studenti e studentesse e giovani ...

