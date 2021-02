Serie C, programma e pronostici della 27a giornata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani alle 12.30, con la sfida tra Viterbese e Palermo, prenderà ufficialmente il via la 27a giornata di Serie C. Il turno poi si chiuderà con il posticipo di lunedì pomeriggio alle 18 tra Alessandria e Carrarese. Le squadre scenderanno in campo per conquistare 3 punti importanti ai fini dei loro obiettivi. Per cui, andiamo a vedere che cosa ci riserverà questo turno e quali sono le predizioni dei bookmakers in materia. programma e pronostici del Girone A Il girone A di Serie C si apre con ben tre sfide previste per domani alle 15. Cominciamo dalla Giana Erminio che ospita la Pro Vercelli e spera di emulare il colpaccio dell’Olbia, che la settimana scorsa ha fermato proprio i piemontesi sullo 0-0. Scontro importante per Novara e Pro Sesto in ottica salvezza: chi vince, si mette al sicuro anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Domani alle 12.30, con la sfida tra Viterbese e Palermo, prenderà ufficialmente il via la 27adiC. Il turno poi si chiuderà con il posticipo di lunedì pomeriggio alle 18 tra Alessandria e Carrarese. Le squadre scenderanno in campo per conquistare 3 punti importanti ai fini dei loro obiettivi. Per cui, andiamo a vedere che cosa ci riserverà questo turno e quali sono le predizioni dei bookmakers in materia.del Girone A Il girone A diC si apre con ben tre sfide previste per domani alle 15. Cominciamo dalla Giana Erminio che ospita la Pro Vercelli e spera di emulare il colpaccio dell’Olbia, che la settimana scorsa ha fermato proprio i piemontesi sullo 0-0. Scontro importante per Novara e Pro Sesto in ottica salvezza: chi vince, si mette al sicuro anche ...

