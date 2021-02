Serie A, Sky non ci sta: il colosso dice la sua sull’accordo di TIM e DAZN (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quest’oggi, venerdì 26 febbraio, si terrà in videoconferenza (in seguito alla positività al Coronavirus di un dirigente dell’Inter) l’attesissima riunione di Lega per l’assegnazione dei diritti TV della Serie A per il triennio 2021-2024. Ricordiamo che le offerte presentate dalle contendenti Sky e DAZN sono rispettivamente di 750 e 840 milioni, con TIM come partner tecnologico e riferimento pay tv. Insomma, la guerra per i diritti TV prosegue e questa volta Sky Italia ha deciso di alzare la voce e farsi sentire scrivendo una lettera ai vertici della Lega Calcio e dei club di Serie A per avere spiegazioni circa l’accordo tra DAZN e TIM, non avendo esposto nessuna offerta entro i termini dell’asta previsti per la vendita dei diritti TV per le prossime tre stagioni del massimo campionato italiano. La lettera da ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Quest’oggi, venerdì 26 febbraio, si terrà in videoconferenza (in seguito alla positività al Coronavirus di un dirigente dell’Inter) l’attesissima riunione di Lega per l’assegnazione dei diritti TV dellaA per il triennio 2021-2024. Ricordiamo che le offerte presentate dalle contendenti Sky esono rispettivamente di 750 e 840 milioni, con TIM come partner tecnologico e riferimento pay tv. Insomma, la guerra per i diritti TV prosegue e questa volta Sky Italia ha deciso di alzare la voce e farsi sentire scrivendo una lettera ai vertici della Lega Calcio e dei club diA per avere spiegazioni circa l’accordo trae TIM, non avendo esposto nessuna offerta entro i termini dell’asta previsti per la vendita dei diritti TV per le prossime tre stagioni del massimo campionato italiano. La lettera da ...

