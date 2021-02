Senza ramponcini | soccorse 6 persone bloccate sul Lago di Fusine

Leggi su udine20

(Di sabato 27 febbraio 2021) Tra le 16.15 e le 18 di venerdì 26 febbraio, quattro soccorritori della stazione del Soccorso Alpino di Cave del Predil sono stati impegnati nel soccorrere alcuni escursionisti che stavano passeggiando attorno alInferiore di. La chiamata è arrivata da una famiglia con un bambino di quattro anni: i tre si sono bloccati dopo essere scivolati sul fondo ghiacciato del sentiero, non riuscendo a proseguire in nessuna direzione e temendo di cadere in acqua. Il sentiero era effettivamente ghiacciato e i turisti non erano muniti di, che li avrebbero agevolati nel passaggio. Sul posto è arrivato subito un soccorritore della stazione di Cave del Predil che si trovava già nei paraggi che poi è stato coadiuvato da una squadra di altri tre soccorritori arrivati poco dopo con ida far calzare ai due ...