Sci, discesa femminile Val di Fassa: vince la Gut (Di venerdì 26 febbraio 2021) La ripresa della Coppa del mondo femminile parte dalla Val di Fassa, su La VolatA di Passo San Pellegrino, pista che debutta in Coppa del mondo e si configura come una pista molto veloce, una delle più veloci del circus femminile, e adatta alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva.La vittoria va a Lara Gut-Behrami, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.La Gut-Behrami chiude con il tempo di 1’23?93, per soli 2 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la rimonta nella coppa di specialità su Sofia Goggia, che mantiene comunque 150 punti di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 26 febbraio 2021) La ripresa della Coppa del mondoparte dalla Val di, su La VolatA di Passo San Pellegrino, pista che debutta in Coppa del mondo e si configura come una pista molto veloce, una delle più veloci del circus, e adatta alle scivolatrici, soprattutto nella parte alta e in quella conclusiva.La vittoria va a Lara Gut-Behrami, che mantiene lo splendido stato di forma mostrato ai Mondiali di Cortina e si lancia in testa alla classifica generale, superando quota 1000 a 1047 punti, tallonata da Petra Vlhova, che non vuole certo mollare e, con il nono posto odierno, si issa a 1018 punti.La Gut-Behrami chiude con il tempo di 1’23?93, per soli 2 centesimi meglio dell’austriaca Ramona Siebenhofer e per 26 prima di Corinne Suter che prova la rimonta nella coppa di specialità su Sofia Goggia, che mantiene comunque 150 punti di ...

