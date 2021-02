San Siro, Milan e Inter pronte a inviare nuovi atti alla Giunta (Di venerdì 26 febbraio 2021) Milan e Inter si muovono per il nuovo San Siro. Dopo la richiesta di integrazioni del progetto per il futuro stadio da parte di Palazzo Marino, ieri i club hanno fatto sapere che l’invio del materiale avverrà entro questa settimana, come da precedenti accordi tra le parti. Come ricorda Il Giorno, in una nota del L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 26 febbraio 2021)si muovono per il nuovo San. Dopo la richiesta di integrazioni del progetto per il futuro stadio da parte di Palazzo Marino, ieri i club hanno fatto sapere che l’invio del materiale avverrà entro questa settimana, come da precedenti accordi tra le parti. Come ricorda Il Giorno, in una nota del L'articolo

acmilan : ?? Another great performance for @gigiodonna1, @emirates MVP from #ACMFKCZ ?? ?? Un’altra gran prestazione di Gigio p… - acmilan : ??? 'We have to start the game very determined' #ACMFKCZ: Coach Pioli and @RafaeLeao7's pre-match interview ??? 'Dob… - FcInterNewsit : Figo riabbraccia San Siro. E i pensieri sono per l'Inter: 'Tanti bei ricordi in questo stadio' - sportli26181512 : #Notizie #Stadi San Siro, Milan e Inter pronte a inviare nuovi atti alla Giunta: Milan e Inter si muovono per il nu… - CalcioFinanza : Nuovo #SanSiro, #Milan e #Inter pronte a inviare nuovi atti alla Giunta -