Roma e il Lazio in zona arancione da lunedì 1 marzo 2021? Gli ultimi aggiornamenti: contagi Covid in aumento (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'Italia è destinata a "cambiare" nuovamente colore? Ci sono Regioni che dalla fascia gialla la prossima settimana passeranno in quella arancione? O viceversa? E' questo quello che si chiedono in tanti, ancor di più perché si avvicina il classico monitoraggio degli esperti della cabina di regia. A quanto pare, sono le 6 le Regioni che rischiano la zona arancione, tra queste in bilico anche la Lombardia e il Lazio che hanno un Rt ancora sotto l'1. Ma questa volta c'è una novità. E' vero che il sistema "a colori" viene mantenuto, ma le misure – come ha spiegato la ministra Gelmini durante un incontro con le Regioni – non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo. "Questo avevano chiesto le Regioni, e lo avevo condiviso, questo abbiamo ottenuto. Così aiutiamo anche le attività economiche ...

