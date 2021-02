Per Crisanti, "abbiamo perso tempo. La terza ondata è iniziata" (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "In Italia abbiamo di nuovo sprecato un sacco di parole e soprattutto tempo non guardando in faccia la realtà. E tra una settimana conteremo 30 mila contagi al giorno". Lo afferma all'AGI Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "La terza ondata è già iniziata e si continua a parlare di riaperture con questi numeri. abbiamo completamente perso il contatto con la realtà", continua l'esperto. "In questo momento mi trovo in Inghilterra e devo fare un tampone ogni due giorni. Qui hanno chiuso tutto otto settimane fa e si parla di riaprire a giugno". Per Crisanti, "ci vuole un approccio molto diverso su tutto. Sul distanziamento, sul monitoraggio, sui test, sulle scuole. E' stato ... Leggi su agi (Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - "In Italiadi nuovo sprecato un sacco di parole e soprattuttonon guardando in faccia la realtà. E tra una settimana conteremo 30 mila contagi al giorno". Lo afferma all'AGI Andrea, direttore del dipartimento di Microbiologia dell'Università di Padova. "Laè giàe si continua a parlare di riaperture con questi numeri.completamenteil contatto con la realtà", continua l'esperto. "In questo momento mi trovo in Inghilterra e devo fare un tampone ogni due giorni. Qui hanno chiuso tutto otto settimane fa e si parla di riaprire a giugno". Per, "ci vuole un approccio molto diverso su tutto. Sul distanziamento, sul monitoraggio, sui test, sulle scuole. E' stato ...

