Omicidio Ilenia Fabbri | la figlia deve decidere la causa contro il padre

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Oggi si sarebbe dovuta tenere l’udienza conto Claudio Nanni per la restituzione dei famigerati 120.000 euro di arretrati, costituiti dalle retribuzioni mai corrisposte ad. Ma, per ovvie ragioni, l’udienza oggi non si terrà., come noto, aveva fattoall’ex marito, da cui era separata dal 2018. Lain particolare, era stata intentata per il lavoro che lei aveva svolto nell’officina di famiglia, quella di Nanni. La 46enne aveva chiesto 500 mila euro, chiedendone poi alla fine solo 1/5 o poco più. Queste somme erano state chieste sia per collaborazioni nell’officina che per la cessione di una gelateria in un centro commerciale faentino. I due coniugi avevano già raggiunto un accordo davanti a un giudice civile in merito alla casa di via ...