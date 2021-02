Nvp acquisisce gli asset tecnologici di XLive

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Nvp, pmi attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, annuncia “l’acquisizione del 100% del capitale sociale della Newco Nvp Napoli Srl (Nvp Napoli), nella qualeha conferito tutti gli”. Lo rende noto Nvp in un comunicato. Gliin questione sono “3 regie mobili in HD e le relative dotazioni tecniche, la struttura produttiva, il personale e i rapporti commerciali, tra cui i più importanti con il Napoli Calcio e la Lega Volley. Con l’acquisizione odierna Nvp rafforza ulteriormente il proprio posizionamento nella produzione di eventi sportivi, integra il knowhow e la ventennale esperienza died entra nel rapporto contrattuale con il Napoli Calcio, per il quale produrrà le partite di Serie A e Coppa Italia. Il controvalore ...

acquisterà il 100% della NewcoNapoli, con il closing dell'operazione previsto per il 26 febbraio, per un controvalore totale dell'operazione di 1 milione di euro . "L'operazione sarà ...ha sottoscritto lo scorso 5 gennaio un accordo preliminare di investimento avente ad oggetto l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alla produzione di eventi sportivi di Xlive S.r.l., ...Il Ftse Aim Italia ha terminato la seduta a -0,8% rispetto al -1,4% del London Ftse Aim 100 e al -1,5% del London Ftse Aim All Share. Sono passati di mano 8 milioni di pezzi, un volume inferiore rispe ...NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, comunica di aver sottoscritto, in data 5 gennaio u.s., un accordo ...