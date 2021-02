Nuovo Dpcm, tutte le regole dal 6 marzo al 6 aprile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il Nuovo Dpcm sarà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, includendo dunque anche le festività di Pasqua. Secondo quanto chiarito dal ministro della Salute Roberto Speranza, non ci sono le condizioni epidemiologiche per allentare le misure: segno che il Nuovo provvedimento sarà in continuità con l’ultimo Dpcm dell’ex premier Giuseppe Conte. Ecco le Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Ilsarà in vigore dal 6al 6, includendo dunque anche le festività di Pasqua. Secondo quanto chiarito dal ministro della Salute Roberto Speranza, non ci sono le condizioni epidemiologiche per allentare le misure: segno che ilprovvedimento sarà in continuità con l’ultimodell’ex premier Giuseppe Conte. Ecco le Impronta Unika.

marcocappato : Di nuovo un #DPCM emanato prima di informare il Parlamento. A chi non andava bene con #Conte non dovrebbe andare be… - a_padellaro : OH NO! IL NUOVO RINASCIMENTO È FERMO AI DPCM - Il mio manuale personalizzato di rieducazione “Cancella il Conte che… - Agenzia_Ansa : Covid, nuovo Dpcm. Restrizioni anche a #Pasqua, cosa si potrà fare e cosa noi. Chiusi palestre e cinema. Stop a vi… - bastardo42 : RT @squopellediluna: L’unico vero distinguo tra i due governi sta nelle diverse mani che gestiscono i fondi del Recovery Fund. Adesso a con… - Piero42395724 : RT @_Velies_: Ahhh ma Traki era meglio di Gonde no? -