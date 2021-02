Nuovi sottomarini per l'Italia: ora arrivano i letali U212 NFS (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marina Militare Italiana Fincantieri sottomarini Lorenzo Vita By courtesy of FINCANTIERI S.p.A. - All rights reserved ? Url redirect: https://it.insideover.com/guerra/sottomarini-marina-militare-Italiana-fincantieri-U212-nfs.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirect Nuovi sottomarini per l'Italia:ora arrivano i letali U212 NFS Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Marina Militarena FincantieriLorenzo Vita By courtesy of FINCANTIERI S.p.A. - All rights reserved ? Url redirect: https://it.insideover.com/guerra/-marina-militare-na-fincantieri--nfs.html?utm source=ilGiornale&utm medium=article&utm campaign=article redirectper l':oraNFS

benny_bove : RT @Leonardo_IT: ??#ComunicatoStampa #Leonardo ha firmato un contratto con @Fincantieri per la fornitura di equipaggiamenti per i primi due… - preuniop : Contratto da 150 milioni di euro per sistemi di sorveglianza e protezione dei nuovi sottomarini della Marina Milita… - tatianabasilio1 : Contratti @FincantieriUS @Leonardo_IT per i #sottomarini della @ItalianNavy Acquisizione di 4 U212 Near Future Subm… - GazzettadellaSp : 1,35 miliardi di euro a Fincantieri per i nuovi sottomarini della Marina - spe1977 : Contratto da 150 milioni a Leonardo per il Sistema da Combattimento dei nuovi sottomarini U-212NFS -