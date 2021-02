Monitoraggio Iss, tre Regioni passano in Arancione, una in zona Rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, il Monitoraggio dell’Iss del 26 febbraio. Le Regioni che cambiano colore in base ai dati della cabina di Monitoraggio. Il Monitoraggio dell’Iss del 26 febbraio porta tre Regioni in zona Arancione e una in zona Rossa. passano in Arancione la Lombardia, il Piemonte e le Marche, mentre in zona Rossa dovrebbe passare la Basilicata. Il Molise invece avrebbe chiesto autonomamente e volontariamente il passaggio in zona Rossa. Coronavirus, il Monitoraggio dell’Iss del 26 febbraio I dati dell’Iss del 26 febbraio non mostrano variazioni per quanto riguarda l’indice Rt medio, che resta a 0,99. I ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Coronavirus in Italia, ildell’Iss del 26 febbraio. Leche cambiano colore in base ai dati della cabina di. Ildell’Iss del 26 febbraio porta treine una ininla Lombardia, il Piemonte e le Marche, mentre indovrebbe passare la Basilicata. Il Molise invece avrebbe chiesto autonomamente e volontariamente il passaggio in. Coronavirus, ildell’Iss del 26 febbraio I dati dell’Iss del 26 febbraio non mostrano variazioni per quanto riguarda l’indice Rt medio, che resta a 0,99. I ...

