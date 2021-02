Meteo Napoli | nebbia anche nel fine settimana

(Di venerdì 26 febbraio 2021)durante ille nebbie di questi giorni non abbandoneranno il capoluogo campano. Le previsioni nel dettaglio. Le nebbie che nei giorni scorsi hanno caratterizzato, in maniera anomala, il clima napoletano, sono destinate a non abbandonare il capoluogo campanoneldel 27 e 28 febbraio. Ecco, nel dettaglio,

Staschiscio : @addidinc @buffona5 mi sono sempre chiesto New York e Napoli sono sullo stesso parallelo, hanno entrambe il mare in… - VivInterNews : RT @iconaclima: Effetto #caligo a #Napoli: la nebbia di mare avvolge anche il #Vesuvio, dando vita a un paesaggio suggestivo. Ma di cosa si… - iconaclima : Effetto #caligo a #Napoli: la nebbia di mare avvolge anche il #Vesuvio, dando vita a un paesaggio suggestivo. Ma di… - biancacle : Aiuto ?? SI HANNO RUBATO IL #VESUVIO!!!! #FF Napoli si risveglia avvolta dalla nebbia|VIDEO - ilpadulo : #Napoli Partly Cloudy Oggi! Con un picco di 17 C e un minimo di 8 C.#Meteo -

