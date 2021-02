M5S, domenica il vertice sul futuro di Conte e del Movimento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alice Torri La situazione all’interno del Movimento 5 Stelle si fa sempre più complicata. Se da un lato il Movimento perde pezzi (dopo le nomine dei sottosegretari ha lasciato il senatore Emanuele Dessì), dall’altro i vertici si compattano nell’invocare a gran voce il nome dell’ex premier Giuseppe Conte, visto ormai come una sorta di messia in grado di salvare la creatura di Grillo. domenica il vertice sul futuro del Movimento Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, per domenica è previsto un incontro tra i vertici a cui dovrebbe partecipare anche lo stesso Conte, che rappresenta “un perno essenziale” su cui poggia il nuovo disegno politico del Movimento. Nel frattempo Conte è tornato ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 26 febbraio 2021) Alice Torri La situazione all’interno del5 Stelle si fa sempre più complicata. Se da un lato ilperde pezzi (dopo le nomine dei sottosegretari ha lasciato il senatore Emanuele Dessì), dall’altro i vertici si compattano nell’invocare a gran voce il nome dell’ex premier Giuseppe, visto ormai come una sorta di messia in grado di salvare la creatura di Grillo.ilsuldelSecondo quanto riporta il Corriere della Sera, perè previsto un incontro tra i vertici a cui dovrebbe partecipare anche lo stesso, che rappresenta “un perno essenziale” su cui poggia il nuovo disegno politico del. Nel frattempoè tornato ...

