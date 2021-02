Le inspiegabili scelte di Gattuso

(Di venerdì 26 febbraio 2021) LeQuello che è successo nel primo tempo di Napoli-Granada è del tutto inspiegabile. Ci riferiamo allefatte da Gennaroper quanto riguarda, nell’ordine: la formazione iniziale, le spaziature in campo e i principi di gioco adottati dalla sua squadra. Per ricostruire il tutto, ovviamente, bisogna partire dal contesto: il Napoli è sceso in campo allo stadio Maradona per ribaltare il 2-0 incassato una settimana fa a Granada. Il regolamento Uefa prevede che, per compiere questa impresa, una squadra debba segnare almeno due gol. Per tutta risposta a questa necessità, l’allenatore del Napoli ha deciso di inserire dall’inizio tre difensori centrali, parliamo ovviamente di Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly; di schierare Elmas – che sulla carta sarebbe una mezzala/sottopunta/esterno offensivo – ...

Giordan13829166 : @davidallegranti Non mi aspettavo il Dream Team, ma alcune scelte sono inspiegabili e di sicuro insuccesso. - MatteoRanzan : @veneto_ Anche oggi scelte inspiegabili... -

Ultime Notizie dalla rete : inspiegabili scelte

La Nuova Sardegna

Ci sono tuttavia alcunedel cast che fanno storcere non poco il naso, come Larry Underwood ( ... nella coda della serie ci sono dei cali qualitativi. Emblematico è il finale davvero ...... il conduttore di Te la do io Tokyo critica il tecnico di nuovo per le sue. Dice Marione a ... Fonseca c'entra stavolta, non al 100%, ma ha fatto mosse. Mettere Dzeko e lasciare ...Una decisione «inspiegabile e preoccupante». Così il Comune di Grugliasco e la circoscrizione Tre definiscono la scelta del Comune di spostare il capolinea ...I nuovi tram troppo lunghi spingono il Comune di Torino a smantellare il capolinea in Borgata Lesna per avvicinarlo al Martini: “Penalizzata un’area di 15.000 persone e il futuro campus” ...