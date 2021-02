Gregoraci | flirt con un imprenditore non è Benetton | scoop di Dagospia

lexielulu3x : RT @fforfab: @Giacomo736 È il più venduto di tutti. Ha portato la doppia storia: entrato con il compito di corteggiare la Gregoraci, ha pri… - GiuseppeporroIt : Flavio Briatore dice addio ad Elisabetta Gregoraci: arriva il flirt con Valentina Kolesnikova #flaviobriatore… - fforfab : @Giacomo736 È il più venduto di tutti. Ha portato la doppia storia: entrato con il compito di corteggiare la Gregor… - GranSorella : @franci_no Ma vi pare che una DONNA come la Gregoraci poteva davvero proseguire una VERA relazione con un ragazzett… - laurapalu668 : @macosanessaii @Monica95596385 A inizio programma lo scoop sui presunti flirt della Gregoraci lo avrebbero avuto gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Gregoraci flirt

Alessandro è solo un caro amico, il cuore dell'ex di Briatore batte per un altro ......che Elisabetta, avvistata qualche giorno fa a pranzo in quel di Cortina con Alessandro Benetton, in realtà era ospite di un imprenditore padovano con il quale si dice che avrebbe un. ...Dagospia lancia un nuovo scoop: Elisabetta Gregoraci ha imbastito una relazione con un misterioso uomo d'affari.Elisabetta Gregoraci avrebbe imbastito un nuovo flirt con un uomo d’affari. No, non si tratta di Alessandro Benetton, con il quale è stata paparazzata dal magazine Chi nei giorni scorsi a Cortina (i ...