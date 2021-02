Grande Fratello Vip, Dayane Mello nei guai: rischia tanto (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, è nei guai. Come mai? È a rischio. Scopriamo cosa sta succedendo. Dayane Mello non ha avuto un cammino molto semplice nella Casa del Grande Fratello Vip. Ultimamente si è procurata le inimicizie realmente di tutti, persino della sua amica del cuore Rosalinda Cannavò. Infatti nell’ultima puntata abbiamo Leggi su youmovies (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., concorrente delVip, è nei. Come mai? È a rischio. Scopriamo cosa sta succedendo.non ha avuto un cammino molto semplice nella Casa delVip. Ultimamente si è procurata le inimicizie realmente di tutti, persino della sua amica del cuore Rosalinda Cannavò. Infatti nell’ultima puntata abbiamo

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : Pronti per #GIEFFERTON? ???? Vi presentiamo l’alta società della Casa reale di Grande Fratello! ?? - _unsaidemily : RT @thatsmyshitshow: Andrea: “Ci vorrebbe un Tommaso in ogni Grande Fratello. È mancato un personaggio come lui, è difficile da trovare”… - lifeoffederyca : RT @Robcommentary: Croccantino: 'Ci vorrebbe un Tommaso in ogni Grande Fratello' Stefania: 'A trovarli' STEFANIA CROCC IO SO DE CORE IO P… -