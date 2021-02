"Governo, comanda solo Draghi Conte leader del M5S? Un errore" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario della Democrazia Cristiana e deputato di Forza Italia. Pensa che Conte farebbe bene a diventare il leader del M5S? "Francamente no. Il Movimento... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 26 febbraio 2021) Intervista di Affaritaliani.it a Gianfranco Rotondi, segretario della Democrazia Cristiana e deputato di Forza Italia. Pensa chefarebbe bene a diventare ildel? "Francamente no. Il Movimento... Segui su affaritaliani.it

Lucia26482381 : @RItalia_N Fatemi capire: la Lega vuole, la ministra dice di no. Risultato: comanda solo la ministra e il leghista… - GiovanniBussett : RT @MegaleHellas: Comanda il Nord con ministri e superconsulenti che gestiranno il Recovery plan, il Sud non conta nulla nel Governo Draghi… - CarriaggioM : RT @MegaleHellas: Comanda il Nord con ministri e superconsulenti che gestiranno il Recovery plan, il Sud non conta nulla nel Governo Draghi… - diVirgilioA : RT @MegaleHellas: Comanda il Nord con ministri e superconsulenti che gestiranno il Recovery plan, il Sud non conta nulla nel Governo Draghi… - incostante_enza : RT @MegaleHellas: Comanda il Nord con ministri e superconsulenti che gestiranno il Recovery plan, il Sud non conta nulla nel Governo Draghi… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo comanda Spadafora: "Si rischia di passare dal reggente al liquidatore" La ragion di governo sembra avere sempre prevalso sull'identità. Ne avete una ora? "L'identità del ... chi guida porta un gruppo di persone alla meta, chi comanda lascia scontento e perde i pezzi". ...

'Governo, ecco chi comanda davvero. Conte e il M5S...' Chi comanda di più nel governo tra i partiti della maggioranza? 'Se ti affidi a un fuoriclasse come Draghi poi non ti devi chiedere chi comanda: lui e solo lui'. Con la svolta al governo Draghi, ...

"Governo, ecco chi comanda davvero. Conte e il M5S..." Affaritaliani.it Consegnata l’ammiraglia da 75 metri destinata alle forze armate maltesi al Governo maltese rappresentato dal brigadiere Jeffrey Curmi, comandante delle forze armate del paese. Si tratta dell’unità Opv P71 da75 metri, progettata e realizzata dal Cantiere veneto ...

Stop alle bici in Porto, la Fiab protesta e sollecita il Governo GENOVA - Vietato circolare in bici all'interno dell'area portuale genovese. La notizia di questi giorni arriva dalla Fiab, Federazione Italiana Amici Bicicletta, che ha raccontato come i lavoratori de ...

La ragion disembra avere sempre prevalso sull'identità. Ne avete una ora? "L'identità del ... chi guida porta un gruppo di persone alla meta, chilascia scontento e perde i pezzi". ...Chidi più neltra i partiti della maggioranza? 'Se ti affidi a un fuoriclasse come Draghi poi non ti devi chiedere chi: lui e solo lui'. Con la svolta alDraghi, ...al Governo maltese rappresentato dal brigadiere Jeffrey Curmi, comandante delle forze armate del paese. Si tratta dell’unità Opv P71 da75 metri, progettata e realizzata dal Cantiere veneto ...GENOVA - Vietato circolare in bici all'interno dell'area portuale genovese. La notizia di questi giorni arriva dalla Fiab, Federazione Italiana Amici Bicicletta, che ha raccontato come i lavoratori de ...