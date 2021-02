Ghemon: 'Sanremo il mio momento perfetto, tra disillusione e riscatto' (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Esistenzialista? È un brano realista, piuttosto, non entro certo in punta di piedi nelle comuni difficoltà quotidiane, ma è anche un brano ottimista, propositivo'. Ghemon ha piacere di tornare in ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Esistenzialista? È un brano realista, piuttosto, non entro certo in punta di piedi nelle comuni difficoltà quotidiane, ma è anche un brano ottimista, propositivo'.ha piacere di tornare in ...

