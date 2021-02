Gazzetta: la difesa a 3 è stata un’ingenuità che ha compromesso la qualificazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League dal Granada, nonostante la vittoria per 2-1 al Maradona. Nel primo tempo, con la difesa a tre, la squadra ha faticato. Mentre nella ripresa, quando si è tornati alla difesa a quattro, ci sono stati margini di gioco, soprattutto grazie ad uno straripante Ghoulam. Sulla scelta della difesa a tre si esprime la Gazzetta dello Sport nel voto in pagella attribuito al tecnico partenopeo: 5,5. Per la rosea, la difesa a tre è stata un’ingenuità che ha compromesso il proseguo del cammino nella competizione. “La difesa a tre è stata un’ingenuità che, probabilmente, ha compromesso la qualificazione. Meglio a 4 nella ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Napoli è stato eliminato dall’Europa League dal Granada, nonostante la vittoria per 2-1 al Maradona. Nel primo tempo, con laa tre, la squadra ha faticato. Mentre nella ripresa, quando si è tornati allaa quattro, ci sono stati margini di gioco, soprattutto grazie ad uno straripante Ghoulam. Sulla scelta dellaa tre si esprime ladello Sport nel voto in pagella attribuito al tecnico partenopeo: 5,5. Per la rosea, laa tre èche hail proseguo del cammino nella competizione. “Laa tre èche, probabilmente, hala. Meglio a 4 nella ...

