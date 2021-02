«Fermi da un anno, aiutateci» Il sit-in del mondo della montagna (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono una 50ina i rappresentanti del mondo della montagna bergamasca: si sono trovati davanti al Comune di Bergamo venerdì 26 febbraio per manifestare e spiegare la loro preoccupazione. «Ci sentiamo abbandonati - hanno detto -, chiediamo un piano della montagna serio e ristori immediati. Siamo Fermi da un anno». Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono una 50ina i rappresentanti delbergamasca: si sono trovati davanti al Comune di Bergamo venerdì 26 febbraio per manifestare e spiegare la loro preoccupazione. «Ci sentiamo abbandonati - hdetto -, chiediamo un pianoserio e ristori immediati. Siamoda un».

