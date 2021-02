Ex allenatore olimpionico si suicida | era accusato di abusi su minori

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’exJohn Geddert si èto quando le accuse a suo carico sono state confermate ed è stato rinviato a giudizio. Ieri pomeriggio, la procuratrice generale dello Stato del Michigan ha convocato la stampa per annunciare il rinvio a giudizio dell’ex, utilizzando parole durissime nei suoi confronti: “Molte ragazze sono ancora traumatizzate, dopo anni, dal comportamento del loro” ed ancora lo ha definito “Un criminale seriale che ha colpito non meno di 50 vittime e tutte minorenni”. Si preparava, dunque, un lungo processo con ampia copertura mediatica in cui si sarebbe stabilito se le accuse a carico di John Geddert, 20 capi di imputazione tra cui abuso su, traffico di esseri umani, molestie e aggressioni, ...

La procuratrice generale, nelle sue considerazioni, aveva anche aggiunto: 'Molte ragazze sono ancora traumatizzate, dopo anni, dal comportamento del loro'. Gli investigatori non avevano ...Le atlete hanno notificato una lettera dove raccontano che gli abusi, nel periodo tra i 6 e i 23 anni, constavano in un "diffuso e inappropriato uso della forza fisica" e nell'applicazione "senza alcu ...Si è tolto la vita in seguito a decine di accuse di abusi sessuali sulle sue giovani allieve. Questa la fine di un allenatore statunitense.