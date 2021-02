È ufficiale, due regioni in zona “ROSSA” e tre in zona “ARANCIONE” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo cambio di colore per alcune regioni: conseguentemente variano anche regole e restrizioni anti-Covid, a partire da lunedì 1 marzo. Dopo la pubblicazione del monitoraggio settimanale a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, è ufficiale il passaggio dalla zona gialla alla zona ARANCIONE per Lombardia, Piemonte e Marche. Passano invece in zona ROSSA Basilicata e Molise, mentre torna in zona gialla la Liguria. Per milioni di cittadini da lunedì arrivano quindi regole più stringenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus, dopo l’incremento dei casi giornalieri che viene registrato ormai da qualche giorno. L’indice Rt a livello ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nuovo cambio di colore per alcune: conseguentemente variano anche regole e restrizioni anti-Covid, a partire da lunedì 1 marzo. Dopo la pubblicazione del monitoraggio settimanale a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute, èil passaggio dallagialla allaper Lombardia, Piemonte e Marche. Passano invece inBasilicata e Molise, mentre torna ingialla la Liguria. Per milioni di cittadini da lunedì arrivano quindi regole più stringenti per il contenimento della diffusione del Coronavirus, dopo l’incremento dei casi giornalieri che viene registrato ormai da qualche giorno. L’indice Rt a livello ...

Inter : ?? | COMUNICATO I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero… - Asgard_Hydra : Kena: Bridge of Spirits, il prezzo ufficiale è accessibile, in due edizioni - - flaviacru13 : @QFinisce @cumdivido Si sono cagati sotto quando è andato primo in tendenza per ben due volte mentre quello ufficiale neanche l ombra ?? - the_suncameout : Fun fact: una nave a alimentazione di gas naturali comporta dover spendere minimo 2mila euro di corso per ogni uffi… - FedeScipio : Il comunicato stampa ufficiale di Fincantieri in occasione della firma, avvenuta oggi, del contratto con OCCAR per… -