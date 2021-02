Drusilla Foer, chi è la protagonista di Ciao Maschio (Di venerdì 26 febbraio 2021) Drusilla Foer è un personaggio molto interessante nato dall’estro di Gianluca Gori, ma chi è questa attrice e trasformista? Conosciamola meglio Drusilla Foer è attualmente impegnata nel programma televisivo Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo, un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite. Al termine di ogni puntata proprio Drusilla Foer, in maniera provocatoria e spiazzante, offre il suo particolare punto di vista su quanto appena ascoltato. Ma chi è Drusilla Foer? Drusilla Foer è un personaggio creato dall’attore toscano Gianluca Gori, nato a Siena il 23 luglio 1945. Drusilla ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 26 febbraio 2021)è un personaggio molto interessante nato dall’estro di Gianluca Gori, ma chi è questa attrice e trasformista? Conosciamola meglioè attualmente impegnata nel programma televisivo, condotto da Nunzia De Girolamo, un viaggio alla scoperta dell’universo maschile, anche in funzione del rapporto con le donne più significative delle loro vite. Al termine di ogni puntata proprio, in maniera provocatoria e spiazzante, offre il suo particolare punto di vista su quanto appena ascoltato. Ma chi èè un personaggio creato dall’attore toscano Gianluca Gori, nato a Siena il 23 luglio 1945....

Debutto flop per De Girolamo su Rai1: 'Ciao Maschio' non convince Stavolta era la poliedrica Drusilla Foer. Sotto le benevolissime cure di Nunzia finiscono il sindaco di Napoli "Luigggi De Magggistris" (le triple consonanti su quasi tutte le parole sono un marchio ...

