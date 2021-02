Domani a Benevento il via ai vaccini per il personale scolastico, Abbate: “Momento storico” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa campagna vaccinale, promossa dalla Regione Campania, prosegue ed entra in una nuova ed importante fase. Da Domani e fino a lunedì 1 marzo, infatti, il personale scolastico residente nel Distretto dell’Asl Benevento potrà ricevere la prima dose di vaccino. Un Momento storico, – spiega il consigliere regionale Gino Abbate – atteso da tutti noi perché capace di infondere nuovamente speranza. “Da medico, membro dell’Ordine dei Medici e consigliere regionale in Commissione Sanità – afferma Abbate – non smetterò mai di sostenere l’importanza di una campagna vaccinale a tappeto che copri l’intera cittadinanza. Complimenti a Benevento per l’organizzazione di questa delicata operazione, anche dal punto di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa campagna vaccinale, promossa dalla Regione Campania, prosegue ed entra in una nuova ed importante fase. Dae fino a lunedì 1 marzo, infatti, ilresidente nel Distretto dell’Aslpotrà ricevere la prima dose di vaccino. Un, – spiega il consigliere regionale Gino– atteso da tutti noi perché capace di infondere nuovamente speranza. “Da medico, membro dell’Ordine dei Medici e consigliere regionale in Commissione Sanità – afferma– non smetterò mai di sostenere l’importanza di una campagna vaccinale a tappeto che copri l’intera cittadinanza. Complimenti aper l’organizzazione di questa delicata operazione, anche dal punto di ...

