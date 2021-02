Covid: stretta in bozza Dpcm, in zona rossa chiusi barbieri e parrucchieri (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Chiudono barbieri e parrucchieri nelle zone rosse. E' una delle poche novità contenuta nella bozza del nuovo Dpcm che il governo ha inviato alle Regioni. "Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24", tra parentesi però è riportato che dall'"allegato 24 vengono eliminati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Chiudononelle zone rosse. E' una delle poche novità contenuta nelladel nuovoche il governo ha inviato alle Regioni. "Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24", tra parentesi però è riportato che dall'"allegato 24 vengono eliminati i servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere".

