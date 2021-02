Covid-19, aumentano i positivi a Castellamare di Stabia: in arrivo nuove restrizioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellamare di Stabia (Na)- Le chiusure della Villa Comunale dopo le ore 18 e nei weekend, il coprifuoco alle ore 20 e la Dad non sono riusciti a limitare la diffusione del Coronavirus a Castellammare di Stabia (Napoli). Oggi, spiega il sindaco Gaetano Cimmino, ”la Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 132 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al Covid-19”. ”Tra i nuovi contagiati ci sono due ragazzi di 12 e 13 anni anni ed un 82enne – aggiunge Cimmino – Sono stati lavorati complessivamente 594 tamponi. 15, invece, i guariti tra cui cinque piccoli di 2, 5, 6, 9 e 10 anni. Specifichiamo – afferma il primo cittadino – che il dato dei nuovi positivi riguarda i ”primi positivi”, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na)- Le chiusure della Villa Comunale dopo le ore 18 e nei weekend, il coprifuoco alle ore 20 e la Dad non sono riusciti a limitare la diffusione del Coronavirus a Castellammare di(Napoli). Oggi, spiega il sindaco Gaetano Cimmino, ”la Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 132 i cittadini di Castellammare dirisultatial-19”. ”Tra i nuovi contagiati ci sono due ragazzi di 12 e 13 anni anni ed un 82enne – aggiunge Cimmino – Sono stati lavorati complessivamente 594 tamponi. 15, invece, i guariti tra cui cinque piccoli di 2, 5, 6, 9 e 10 anni. Specifichiamo – afferma il primo cittadino – che il dato dei nuoviriguarda i ”primi”, ...

