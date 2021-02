Corte Conti del Lazio contro Atac: rinvio a giudizio su ‘palazzo mobilità’ (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Nell’anno appena trascorso la Procura della Corte dei Conti del Lazio ha rinviato a giudizio gli amministratori di Atac che “hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita di bene futuro, compromesso con contratto tra Atac e Bnp, concluso in data 31.07.2009, al prezzo di euro 118.274.000,00. Trattasi dell’immobile da costruire, ceduto dalla Europarco S.r.l. al Fondo Upside, gestito dalla Bnp, individuato, a seguito di autorizzazione del Consiglio comunale di Roma Capitale (delibera n. 36 del 30.03.2009), quale ‘sede unica della mobilità’ di Atac, ma mai utilizzato per tale scopo“. Lo ha reso noto il procuratore della Corte regionale, Pio Silvestri, nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) ROMA – Nell’anno appena trascorso la Procura della Corte dei Conti del Lazio ha rinviato a giudizio gli amministratori di Atac che “hanno stipulato il contratto preliminare di compravendita di bene futuro, compromesso con contratto tra Atac e Bnp, concluso in data 31.07.2009, al prezzo di euro 118.274.000,00. Trattasi dell’immobile da costruire, ceduto dalla Europarco S.r.l. al Fondo Upside, gestito dalla Bnp, individuato, a seguito di autorizzazione del Consiglio comunale di Roma Capitale (delibera n. 36 del 30.03.2009), quale ‘sede unica della mobilità’ di Atac, ma mai utilizzato per tale scopo“. Lo ha reso noto il procuratore della Corte regionale, Pio Silvestri, nella sua relazione in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

