Can Yaman arriva anche ad Assisi: Che Dio ci aiuti! (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dalle copertine delle riviste di cronaca rosa al set della nuova serie che sta girando in Italia. Dallo studio di C'è posta per te al pomeriggio di Canale 5 passando per lo spot di una delle paste più amate al mondo. Can Yaman è davvero ovunque ma non si ferma qui. Tra due settimane ( sempre che prima non faccia una capatina a Sanremo, non si sa mai) lo vedremo infatti in una fiction Rai! La presenza di Can Yaman era stata ampiamente annunciata ma solo ieri, per la prima volta nel promo di Che Dio ci aiuti 6 alla sua ultima puntata, abbiamo visto i frame di questa partecipazione. Al momento quello che si è visto, un bel maschione a petto nudo, ha convinto tutti i fan dell'attore turco a darsi appuntamento per l'11 marzo 2021 davanti alla tv per seguire l'ultima puntata di Che Dio ci aiuti 6 che ci aspetta tra due settimane. Come saprete infatti ...

